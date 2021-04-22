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Рубрика: Власть

В Кремле не видят проблемы в отъезде ученых из страны

Текст: Кира Латухина

Трагедии в "оттоке" ученых из России нет, это процесс двусторонний и нормальный: кто-то уезжает, кто-то возвращается. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Журналисты спросили про "рекордный" с 2012 года отток российских ученых за рубеж. Песков пояснил: "Это не всегда отток, это чаще миграция". "Ученые - абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где реализуются наиболее интересные проекты и создаются наиболее комфортные условия", - сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия здесь участница очень конкурентной среды. "Какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются. Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормален", - оценил он.

На вопрос, нет ли в этом чего-то трагичного, Песков ответил, что абсолютно нет. "Это жесткая конкурентная среда, она должна быть комфортной для ученых, они должны реализовывать свои знания, свой талант, потенциал", - продолжил он. "Государство или какие-то частные структуры должны создать такие условия, и Россия участвует в этой конкуренции", - заключил пресс-секретарь президента.

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