В Минэнерго рассказали о заправках для водородного транспорта

Для пилотного проекта по производству автобусов, работающих на водородном топливе, будет создана необходимая заправочная инфраструктура, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Минэнерго.

В министерстве уточнили, что дальнейшее развитие сети водородных заправок будет зависеть от роста этого транспортного сегмента в стране.

Ранее в Минпромторге рассказали, что первые водородные автобусы появятся в российских городах уже в 2024 году. Прототип же такого автобуса сделают до конца этого года. В ведомстве отметили, что развитие водородного транспорта в стране будет зависеть от темпов расширения необходимой заправочной инфраструктуры.

"Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга, которое приводит РИА Новости.

Напомним, что автобус на водородном топливе создается по поручению президента РФ Владимира Путина.