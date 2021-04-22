В Польше и Мексике нашли поддельные вакцины Pfizer

В Польше и Мексике обнаружили поддельные вакцины от коронавируса. Об этом сообщила компания Pfizer, протестировавшая подозрительные препараты.

Еще в январе польская полиция изъяла несколько флаконов с жидкостью, маркированной как вакцина Pfizer-BioNTech и арестовала хранившего их в своей квартире мужчину, который пытался продавать флаконы через интернет. По словам главы службы безопасности американской фармацевтической компании Льва Кубяка, в Pfizer заподозрили, что препараты были поддельными, потому что флаконы отличались от тех, которые используются для хранения настоящей вакцины против COVID-19.

В той же квартире были найдены точно такие же флаконы, но с этикетками от средства против морщин. Pfizer провела экспертизу конфискованных препаратов в своей американской лаборатории в Гротоне, штат Коннектикут, и обнаружила, что вместо ключевых ингредиентов в ней содержится гиалуроновая кислота, которая используется в средствах для ухода за кожей.

Но если в Польше сделать прививку фальшивой вакциной никому не успели, то в Мексике, по данным местной полиции, пострадали около 80 человек. В начале февраля мексиканская полиция провела в штате Нуэво-Леон спецоперацию в клинике, где людям вводили поддельные вакцины. Были задержаны шесть человек. Компания Pfizer подтвердила, что наклейки на флаконах, хранившихся в холодильнике для прохладительных напитков, не являются подлинными. А позже выяснилось, что местные мошенники не стали тратить деньги на средства для красоты и налили в емкости с "вакциной от коронавируса" простую дистиллированную воду. Стоила же такая прививка около тысячи долларов за одну дозу.

По словам Кубяка, дальше ситуация будет только ухудшаться. "Сейчас потребителей легко обмануть. Они отчаянно нуждаются в вакцине", - цитирует его издание The Wall Street Journal. Мониторингом ситуации с контрафактными препаратами против COVID-19, в том числе в интернете, занимается не только полиция, но и службы безопасности фармацевтических компаний, которые их производят.

Еще в декабре прошлого года международная организация уголовной полиции Интерпол разослала правоохранительным органам всех 194 стран-участниц предупреждение "оранжевого" уровня об ожидаемом увеличении числа подделок как вакцин, так и тестов на коронавирус. "Оранжевый" уровень означает угрозу жизни и здоровью людей, и все страны, получившие его, должны оперативно предоставлять все имеющиеся у них сведения для проведения оперативных мероприятий Интерпола. В сообщении отмечалось, что мошенники особенно часто пытаются продавать поддельные медицинские товары в интернете. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток призвал потребителей избегать покупки онлайн всего, что рекламируется как вакцина от коронавируса.

По данным представителей фармотрасли и правоохранительных органов, в последние годы подделка рецептурных средств становится все более прибыльной. По информации PricewaterhouseCoopers, оборот таких "лекарств" оценивается более чем в 200 миллиардов долларов в год. И появление таких "вакцин от коронавируса" было только вопросом времени.