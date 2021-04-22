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В популярных смартфонах на Android нашли гигантский недостаток

Текст:   Антон Благовещенский
22.04.2021,  
17:36
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 имеют критический дефект, который приводит к внезапному выходу из строя материнской платы и, следовательно, всего устройства.

Фото: Xiaomi

Как пишет Gizmochina со ссылкой на жалобы пользователей в соцсети Weibo, во многих случаях девайс перед тем, как окончательно сломаться, заметно нагревался.

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Причиной может быть избыточное тепловыделение топового процессора Snapdragon 888 или же несовершенная система теплоотвода, разработанная самой Xiaomi. В китайской компании пока не прокомментировали ситуацию с поломками смартфонов.

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