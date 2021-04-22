В популярных смартфонах на Android нашли гигантский недостаток

Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 имеют критический дефект, который приводит к внезапному выходу из строя материнской платы и, следовательно, всего устройства.

Фото: Xiaomi

Как пишет Gizmochina со ссылкой на жалобы пользователей в соцсети Weibo, во многих случаях девайс перед тем, как окончательно сломаться, заметно нагревался.

Причиной может быть избыточное тепловыделение топового процессора Snapdragon 888 или же несовершенная система теплоотвода, разработанная самой Xiaomi. В китайской компании пока не прокомментировали ситуацию с поломками смартфонов.