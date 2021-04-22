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22.04.2021 12:14
Рубрика: Общество

В рамках акции "Сад памяти" пройдет конкурс детских рисунков

Не только высадить деревья, но и нарисовать их предлагают организаторы акции "Сад памяти". В России продолжается реализация масштабной международной инициативы. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Юные волонтеры акции могут вместе с родителями увековечить подвиг героя своей семьи, а также принять участие в специальном конкурсе "Сад памяти глазами детей".

Международная акция "Сад памяти" второй год продолжает объединять страны

Напомним, год назад, в период пандемии, участники решили поддержать акцию в социальных сетях, рисуя деревья вместе со своими детьми. В результате появились 40 тысяч рисунков и поделок с пометкой #СадПамятиДома.

Принять участие в конкурсе просто: разместите рисунок на карте садпамяти2021.рф и поддержите акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштегом #СадПамятиДома. Работы принимаются до 1 июня. Отметим, что каждый участник получает онлайн-сертификат с именем своего героя. А победитель конкурса и вся его семья отправятся в туристическую поездку в город Брест (республика Беларусь).

Знаковое международное мероприятие у Брестской крепости состоится 22 июня. Оно станет финалом акции "Сад памяти" 2021 года. О проведении высадки на территории крепости-героя год назад договорились Президент РФ Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время акции "Сад памяти" подо Ржевом. Там главы государств высадили деревья у Ржевского мемориала Советскому солдату.

"Уверены, поездка в Брест и посещение Брестской крепости, тем более в эту особую дату, станет для победителя конкурса и всей его семьи замечательной возможностью узнать о событиях того времени чуть больше, приобщиться к истории, подвигу, который совершили наши герои, - отмечают в Оргкомитете международной акции. - Кроме того, у победителя будет почетное право посадить дерево в память о павших под стенами крепости".

Общество История Общество Семья и дети Вторая мировая война

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