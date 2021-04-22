В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек

Российские ученые приступили к доклиническим испытаниям вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

По его словам, сотрудники университета уже получили необходимые для работы данные.

"Получен аллергокомпонент, получен профиль сенсибилизации, выделены наиболее значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие за выработку толерантности к аллергену", - цитирует ТАСС слова Караулова.

Предварительные тесты говорят о безопасности и эффективности нового препарата. Первые доклинические испытания не займут много времени, добавил ученый.