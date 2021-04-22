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22.04.2021 13:50
Рубрика: Общество

В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек

Текст: Василий Кошкин
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские ученые приступили к доклиническим испытаниям вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

Фото: УрФАНИЦ УрО РАН
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По его словам, сотрудники университета уже получили необходимые для работы данные.

"Получен аллергокомпонент, получен профиль сенсибилизации, выделены наиболее значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие за выработку толерантности к аллергену", - цитирует ТАСС слова Караулова.

Предварительные тесты говорят о безопасности и эффективности нового препарата. Первые доклинические испытания не займут много времени, добавил ученый.

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