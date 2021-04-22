В России выпустят пять томов свидетельств о японо-китайской войне

В России накануне 9 мая выйдет из печати первый из пяти томов научной серии книг "Железное свидетельство". Эта серия содержит уникальные доказательства событий, происходивших во время японо-китайской войны (7 июля 1937 - 9 сентября 1945).

Несмотря на то, что многие японские свидетельства о происходившем в те годы в Китае были уничтожены японскими войсками вскоре после капитуляции, в провинции Цзилинь в КНР в 2014 году китайские специалисты, по их словам, обнаружили "архивные документы - неопровержимые доказательства японской агрессии".

Первый том "Железного свидетельства" содержит отчеты, сводки, письма, записи телефонных разговоров, выписки из гражданских и уголовных дел. В частности, в документах упоминается о столь чувствительных для китайской, корейской и японской сторон событиях, как "Нанкинская резня", отряд 731, "женщины для утешения", жестокое обращение с военнопленными, в том числе британскими и американскими. В том числе там приведены и письма японских солдат с фронта.

Подобные научные издания ранее никогда не издавалась в России, сообщает издательство китайской литературы "Шанс". Читатели, интересующиеся военной историей Китая 20 века, впервые смогут ознакомиться с этими уникальными документами на русском языке и увидеть фотографии подлинных архивных материалов. Следующие книги серии "Железное свидетельство" находятся на редактировании и также скоро увидят свет.