В Сирии четверо военных пострадали при израильской ракетной атаке

В результате ракетного удара Израиля по территории Сирии пострадали четверо военных САР. Об этом говорится в заявлении сирийского министерства обороны.

Отмечается, что около 01.38 мск ВВС Израиля нанесли удары со стороны оккупированных Голанских высот, поразив цели в окрестностях Дамаска. Сирийским средствам ПВО удалось сбить большую часть ракет, пишет РИА Новости. Ранения получили четверо солдат, есть информация о материальном ущербе.

Ранее сирийское госагентство САНА сообщило, что средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку. Отмечалось, что под удар попал район Думайр.