В Совфеде назвали смешными требования Чехии о компенсации

Ни на какую компенсацию Чехии Россия не пойдет, так как наша страна не причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице. Об этом заявил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя недавнее заявление главы чешского МИД о намерении Праги требовать компенсации и извинений от Москвы.

"Россия этого не совершала, - заявил сенатор РИА Новости. - Это просто смешно требовать за это компенсации".

Отметим, что антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне обвинений российских спецслужб в якобы причастности к взрыву на складе с боеприпасами во Врбетице. За этим последовала высылка из страны 18 российских дипломатов. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что подобные заявления являются абсурдными и надуманными, а такими шагами Чехия и страны-члены ЕС лишь пытаются прикрыть свои проблемы.