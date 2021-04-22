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Рубрика: Власть

В Совфеде назвали смешными требования Чехии о компенсации

Ни на какую компенсацию Чехии Россия не пойдет, так как наша страна не причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице. Об этом заявил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя недавнее заявление главы чешского МИД о намерении Праги требовать компенсации и извинений от Москвы.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Россия этого не совершала, - заявил сенатор РИА Новости. - Это просто смешно требовать за это компенсации".

Отметим, что антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне обвинений российских спецслужб в якобы причастности к взрыву на складе с боеприпасами во Врбетице. За этим последовала высылка из страны 18 российских дипломатов. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что подобные заявления являются абсурдными и надуманными, а такими шагами Чехия и страны-члены ЕС лишь пытаются прикрыть свои проблемы.

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