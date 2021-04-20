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20.04.2021 10:18
Рубрика: Власть

Захарова: Чешские власти сами не знают, что произошло в Врбетице

Текст: Алексей Чуриков
Чешские власти, судя по их последним заявлениям, сами не могут разобраться в том, что же на самом деле произошло на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире "Вести-FM" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Она отметила, что по имеющейся в МИД информации, как публиковавшаяся ранее, так и появившаяся сейчас информация о взрывах на складах в Чехии, не позволяет составить целостную картину произошедшего.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"Это парадокс - официальных материалов по этому делу фактически нет. Что же произошло с этими складами? Это удивительная история. Было два взрыва в 2014 году. В ходе расследования выяснилась фантастическая вещь - гетман Злинского края не знал, что с 2006 года, а взрывы произошли в 2014-м, склад боеприпасов не используется армией, а министерство обороны Чехии сдает помещение склада в аренду частным оружейным компаниям", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что как оказалось, власти не только не были в курсе того, что склады сдаются в аренду, так еще и соответствующими органами не проводились проверки хранившегося на них оружия и боеприпасов.

"То есть то огромное количество оружия, которое находилось на складах эти восемь лет, было вообще без какого-либо контроля со стороны официальных чешских властей. Сообщалось также, что этой информацией также не владело чешское горное управление, а оно должно было вообще-то проводить проверки взрывчатки на складе. И проверки якобы также не проводила и полиция Чехии, которая по закону тоже обязана это делать. В ходе расследования выяснилось, что нарушались вообще все нормы безопасности", - подчеркнула дипломат.

Более того, как отмечает Захарова, по истечении семи лет с момента взрывов не состоялось даже суда. "Семь лет. Чехия. Погибло два человека... есть владельцы этих складов в конце-концов. Суд не состоялся. А 19 апреля генпрокурор Чехии заявил, что следователи не хотят предавать гласности больше информации о взрывах в Врбетице, потому что они все еще ведут расследование", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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