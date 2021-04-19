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19.04.2021 21:11
Рубрика: В мире

Премьер Бабиш: Инцидент в Врбетице не был нападением на Чехию

Текст: Юрий Когалов

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш отказался называть актом государственного терроризма взрыв склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию", - приводит его слова агентство ТАСС. По данным Бабиша, тогда нападению подвергся склад товара, предназначавшегося для болгарского торговца оружием. Впрочем, от выпада в адрес России чешский премьер не удержался, заявив, что взрыв устроили агенты ГРУ. Доказательств, естественно, он не привел, заявив, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах в Врбетице "не может быть опубликован" по соображениям национальной безопасности. Он также отметил, что расследование все еще продолжается.

В связи с этим моментом вызывает недоумение, как по делу, в котором еще не поставлена точка, не выяснены все обстоятельства, можно делать столь категоричные заявления, обвиняя российскую сторону в причастности в инциденту, не говоря уже о высылке 18 дипломатов под этим предлогом.

МИД РФ уже выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом. В качестве ответа Москва объявила "персонами нон грата" 20 чешских дипломатов. В настоящее время самолет с ними уже вылетел из "Шереметьево".

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