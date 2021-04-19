Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну

18 российских дипломатов, объявленных "персонами нон грата" в Чехии, и члены их семей, вылетели в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства Марию Семенову.

По ее словам, они вылетели на родину в 17:00 по местному времени спецбортом летного отряда "Россия". Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идет о 62 россиянах.

Стоит отметить, что в настоящее время высылаемые в ответ на демарш Праги 20 чешских дипломатов и их родные проходят регистрацию в аэропорту "Шереметьево" и в ближайшее время покинут территорию России. Их также доставят на родину спецбортом, присланным из Чехии.

По словам главы МИД Чехии Яна Гамачека, объявление Москвой "персонами нон грата" 20 чешских дипломатов "парализовало работу посольства". "Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем должны заниматься практическими вопросами функционирования посольства, - отметил министр. При этом в Праге назвали реакцию российской стороны "более сильной, чем ожидалось".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что Чехия не должна удивляться реакции Москвы. "Высылка чешских дипломатов как ответная мера была не просто предсказуема, она была неминуема", - отметила она.

При этом в Москве решение Праги назвали беспрецедентным и принятым под голословными и надуманными предлогами о якобы причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. "Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", - отметили на Смоленской площади. "Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - заявили в МИД РФ.