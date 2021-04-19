Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов

"Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Это и есть доказательство того, что вся эта история - выдуманный, грязный, отвратительный фейк", - заявила дипломат.

Она обратила внимание, что при любой трагедии используются все возможности, чтобы выяснить правду о произошедшем. "Когда на самом начальном этапе опубликования этой информации уже ставятся барьеры на пути получения всей полноты данных и делается это в такой манере, это традиционный сценарий highly likely", - отметила Захарова.

По ее словам, когда возникают подозрения, что в преступление может быть вовлечен гражданин иной страны, власти начинают взаимодействие с этим государством по различным каналам. И если у Праги были такие подозрения, нужно передавать их Москве по официальным каналам. Вместо этого было принято решение о высылке дипломатов.

По мнению Захаровой, "ощущение тревоги нагнетается западными партнерами специально, чтобы перебить свои внутренние проблемы". "Идет в дело и в ход традиционно любимая пара Петров и Боширов, это, видимо, козырь беспроигрышный, джокер, два джокера. В ход идет все - любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри", - отметила дипломат.