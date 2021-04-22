Владимир Путин призвал страны инвестировать в климатические проекты

К сотрудничеству по преодолению негативных последствий изменения климата призвал мировое сообщество президент России Владимир Путин на организованном США саммите лидеров по вопросам климата. Речь, в частности, о мониторинге вредных выбросов в атмосферу, совместных инвестициях в климатические проекты и научных исследованиях. Зарубежные компании, вкладывающие средства в чистые технологии, в том числе и в России, могут получить преференции.

Путин призвал активизировать международные усилия по решению проблемы, связанной с изменением климата. От успеха этих усилий во многом зависит судьба планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей. Надежной правовой основой для совместной работы по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов он назвал договоренности, достигнутые по линии ООН.

Россия ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств, подчеркнул президент. Идет энергичная работа по формированию современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение. В Послании Федеральному Собранию в числе важнейших Путин назвал задачу существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в стране. Он уверен - цель достижима. "По сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов", - напомнил президент. Они уменьшились в два раза - благодаря кардинальной перестройке промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет. В итоге 45 процентов энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию: уровень эмиссии парниковых газов АЭС - почти нулевой.

Россия намерена продолжать увеличивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах, обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от всех источников, объявил Путин. "Создаем также инфраструктуру производства водорода как в качестве сырья, так и энергоносителя", - отметил он. Президент рассказал коллегам о пилотном проекте в Сахалинской области, который позволит достичь углеродной нейтральности региона к 2025 году.

Ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы, с ним связанные, возникла далеко не вчера. И Путин знает способы решить проблему. Так как углекислый газ держится в атмосфере сотни лет, мало только говорить о новых объемах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения накопленного в атмосфере углекислого газа. Российский лидер отметил "без преувеличения колоссальный вклад" нашей страны в абсорбирование глобальных выбросов - как своих, так и чужих - за счет поглощающей способности экосистем (2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год).

Еще президент призвал учитывать все факторы, вызывающие глобальное потепление: например, метан. На его долю приходится 20 процентов антропогенных выбросов, каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больший, чем тонна СО2. Так что если в ближайшие 30 лет удастся сократить эмиссию метана в два раза, то - как считают эксперты - глобальная температура к 2050 году снизится на 0,18 градуса.

"В этой связи было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу", - заявил Путин и пригласил заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, вместе инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата. "Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране", - объявил Путин.

Россия может дать преференции даже зарубежным компаниям, готовым инвестировать в чистые технологии

"Глобальное развитие должно быть не просто "зеленым", но и устойчивым во всей полноте этого понятия. Причем для всех стран без исключения", - подчеркнул он. А значит, тесно увязываться с прогрессом по таким направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между государствами.

Россия искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, чтобы продолжить поиск решений проблемы изменения климата, заверил Путин. "Как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем", - заключил он.

В России запустят автобусы на водороде

Для пилотного проекта по производству автобусов, работающих на водородном топливе, будет создана необходимая заправочная инфраструктура, сообщили "РГ" в минэнерго.

В ведомстве уточнили, что дальнейшее развитие сети водородных заправок будет зависеть от роста этого транспортного сегмента в стране. Ранее в минпромторге рассказали, что первые водородные автобусы поступят на маршруты в российских городах уже в 2024 году. Прототип же такого автобуса сделают до конца этого года. В минпромторге отметили, что развитие водородного транспорта в стране будет зависеть от темпов расширения необходимой заправочной инфраструктуры. Без дополнительной заправки такой транспорт может проехать от 500 до 1000 километров.

В конце 2020 года Владимир Путин поручил правительству принять меры для запуска в России автобуса на водородном топливе к 2023 году.

Подготовил Сергей Тихонов