Власти Финляндии не исключают возможности вступления в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО. Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на выступление главы государства на онлайн-встрече со студентами финских вузов.

"У нас, за время работы многих правительств, сложилось четкое понимание того, что Финляндия ни в коем случае не исключает возможности подачи заявки на вступление в НАТО", - сказал Ниинистё. Он при этом отметил, что "самое главное, что можно сделать для безопасности - это стараться не допускать крупных конфликтов".

Финский президент также отметил развивающееся сотрудничество в сфере безопасности внутри Евросоюза, так и взаимодействие с Североатлантическим альянсом. Напомним, что в новом докладе правительства Финляндии о ключевых задачах политики обороны и безопасности сохраняется опция вступления страны в НАТО.