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22.04.2021 13:07
Рубрика: Власть

Володин назвал оценочную стоимость реализации проектов по Посланию Путина

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об оценочной стоимости проектов по Посланию президента Федеральному собранию. Кроме того, он рассказал о рассмотрении приоритетных инициатив в Госдуме.

"Оценочно в течение двух лет на реализацию Послания, по мнению министерства финансов, потребуется порядка 400 миллиардов рублей", - сообщил Володин.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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При этом окончательную сумму можно будет назвать после того, когда начнется отработка каждого поручения. "Это серьезные затраты, - признал спикер, - но они в любом случае дадут импульс развитию экономики через региональные возможности".

Володин также сообщил, что депутатам предстоит в ближайшее время принять порядка десяти первоочередных законов во исполнение Послания. Вопрос реализации поручений главы государства парламентарии обсудят с правительством РФ во вторник, 27 апреля. На Совете законодателей, где пройдет дискуссия по этой теме, ожидается выступление вице-премьера, Дмитрия Григоренко, который возглавляет комиссию по законотворчеству правительства. Объединив усилия парламента и кабмина, удастся эффективно реализовать поручения президента, уверен спикер.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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