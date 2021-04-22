Вооруженные силы стран СНГ создадут единую систему связи

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, создающий единую систему связи армий стран СНГ.

"Предлагается ратифицировать соглашение о совместной системе связи вооруженных сил государств - участников СНГ. Планируется, что объединенная система связи будет создаваться за счет наиболее полного и эффективного использования имеющегося ресурса систем связи национальных вооруженных сил, государственных сетей связи государств - участников соглашения. При этом безусловный приоритет будет отдаваться оснащению войск современными и перспективными средствами связи", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что соглашение о создании совместной системы связи было подписано в мае прошлого года.

"Предполагается, что в министерстве обороны России будет создан штатный орган при координационном комитете начальников связи вооруженных сил государств СНГ, который будет обеспечивать устойчивое функционирование объединенной системы связи", - рассказал Владимир Груздев.