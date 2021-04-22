Врачи назвали еще один побочный эффект коронавируса

Проблемы с кожей являются еще одним побочным эффектом перенесенной коронавирусной инфекции. Они обостряются или даже возникают с нуля, утверждает завкафедрой кожных и венерических болезней Сеченовского университета Ольга Олисова.

Как рассказала она агентству "Москва", под наблюдением врачей Сеченовки сейчас находятся несколько сложных пациентов. У одного из них COVID-19 спровоцировал опоясывающий герпес. Еще одному переболевшему коронавирусом повезло куда меньше - у него началась пузырчатка. Это заболевание, лечить которое нужно всю жизнь, а если не лечить - оно несет угрозу для жизни. Олисова также отметила, что у некоторых больных после перенесенной коронавирусной инфекции наблюдается неспецифическая сыпь. Впрочем, подчеркнула врач, большинство вылечившихся от ковида все-таки не сталкиваются ни с какими кожными заболеваниями.