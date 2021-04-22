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Рубрика: Общество

Сила креатива

Выпускники отечественных вузов востребованы в мире
Текст: Иван Лобанов (ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Российская газета - Спецвыпуск № 87(8438)
Для 35 процентов студентов при выборе работодателя важна возможность международной карьеры. Делает ли наша система образования молодых россиян желанными сотрудниками?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обладателям российского диплома о высшем образовании найти работу за рубежом несложно. Перспективы трудоустройства есть у выпускников 30-40 ведущих российских вузов, уровень подготовки в которых сопоставим или превосходит уровень зарубежных университетов. Наши специалисты особенно востребованы в странах со схожими экономиками и режимами торговли - государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда, помимо России, также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Далее по востребованности выпускников с российским образованием стоят страны, с которыми ЕАЭС тесно сотрудничает: Вьетнам, Молдавия, КНР, Узбекистан, Монголия, Сербия, Индия. Десятки тысяч выпускников российских вузов трудоустроены в Таджикистане, Азербайджане, на Украине и в других странах бывшего СССР. В Европе, США и Юго-Восточной Азии выпускники российских вузов также находят работодателей, но не столь массово. В этих странах выше конкуренция на рынках труда, и одного диплома, даже престижного российского вуза, будет недостаточно. Выпускнику необходимо еще и в совершенстве владеть иностранными языками.

Кроме того, требуется предоставить отзывы с мест практики или предшествующей работы и существенное портфолио личных достижений.

В иностранных компаниях востребованы практически все специалисты в сфере IT - от программистов и системных аналитиков до постановщиков задач. Среди выпускников вузов социально-гуманитарного профиля ценятся маркетологи, финансовые аналитики, специалисты по торговле, продажам и логистике, в ряде стран - юристы. До пандемии COVID-19 за границей легко трудоустраивались специалисты в сфере туризма и общественного питания.

Желание принимать на работу россиян отчасти объясняется стремлением государственных структур, компаний и общественных организаций развивать экономические и научно-технические взаимоотношения с партнерами из России и из стран со схожими экономическими, правовыми и общественными системами. Естественная черта любого национального образования - хорошее понимание того, "как это работает" в каждой конкретной стране.

Возрастает роль коммуникации и кооперации, креативного мышления, способностей к саморазвитию в условиях неопределенности

Юридических препятствий для выхода наших специалистов на иностранный рынок труда нет. Россия подписала Лиссабонскую конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию, и декларацию "Зона европейского высшего образования", известную как Болонская декларация. Обе они призваны содействовать мобильности и занятости граждан стран-участниц.

Востребованность выпускников российских вузов - следствие конкурентоспособности отечественного образования. Традиционно сильная сторона нашего образования - фундаментальность и всеохватность. Западная высшая школа дает, как правило, более прикладные знания, но в эру цифровой экономики только специальных и общепрофессиональных компетенций выпускникам недостаточно. Возрастает роль коммуникации и кооперации, креативного мышления, способностей к саморазвитию в условиях неопределенности. Все это формируется именно в среде фундаментального образования, даже если сами обучающиеся этого и не осознают.

Российские выпускники приобретают и деловую находчивость, так как не всегда у них есть доступ к необходимым ресурсам, нормативной базе, общественным и профессиональным институтам. Во время практики студенты сталкиваются с такими ситуациями и учатся их решать, приобретая хватку, которая ценится работодателями по всему миру. Легко решить задачу, когда есть все необходимое. Но если выходишь на новый рынок, а там чего-то необходимого для бизнеса нет, то именно выпускники наших вузов часто предлагают креативные решения.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Наши ведущие университеты постоянно работают над повышением качества образования - приглашают лучших иностранных и отечественных ученых и практиков, индивидуализируют образовательные траектории, открывают совместные программы с зарубежными вузами и работодателями.

Еще одно преимущество кроется в переходе в онлайн и к интерактивным системам обучения. Мы в свое время не побоялись отойти от традиционных лекций "под диктовку" и ввести слайды, заранее составленные преподавателями. Качество обучения не пострадало из-за того, что теперь за лекцию можно пройти не 7-10 рукописных страниц, а 30-50 высокоинформативных иллюстраций.

Применение смешанных технологий - перспективное направление, в котором нам предстоит двигаться вместе с передовым высшим образованием всего мира.

Общество Образование

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