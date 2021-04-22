Вышел трейлер фантастического триллера Александра Ажа "Кислород"

Netfix представил полноценный трейлер своего научно-фантастического триллера "Кислород" (Oxygen) - со звездой "Бесславных ублюдков" Мелани Лоран в главной роли.

Ролик, дающий о происходящем заметно больше информации, чем ранее опубликованный тизер, размещен на YouTube-канале сервиса.

По сюжету, как видим, ученая очнулась в криогенной камере с частичной амнезией. У нее заканчивается кислород, выбраться не получается, она не понимает, как оказалась в данной напряженной ситуации, и лихорадочно пытается разобраться, восстанавливая мозаику.

Режиссер - номинант Каннского МКФ Александр Ажа (сплэттер "Кровавая жатва", ремейк "У холмов есть глаза", хоррор про коварных распоясавшихся крокодилов "Капкан").

Премьера - 12 мая.