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Вышел трейлер "Кислорода" - нового триллера автора "Кровавой жатвы"

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    11.03.2021, 13:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети доступен тизер-трейлер герметичного сайфай-триллера "Кислород" (Oxygen). Интригующий ролик размещен на YouTube-канале сервиса Netflix.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
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По сюжету, как видим, женщина очнулась в криогенной камере. У нее заканчивается кислород. Кто она и что произошло - героиня не помнит. Цель - вспомнить и желательно найти из зловещей ситуации выход.

Режиссер - номинант Каннского МКФ Александр Ажа, постановщик сплэттеров "Кровавая жатва" и ремейка "У холмов есть глаза", а также возлюбленного Тарантино сочного крокодайлсплотейшена "Капкан".

Узницу камеры сыграла Мелани Лоран ("Призрачная шестерка").

Премьера - 12 мая.

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