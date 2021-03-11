Вышел трейлер "Кислорода" - нового триллера автора "Кровавой жатвы"

В Сети доступен тизер-трейлер герметичного сайфай-триллера "Кислород" (Oxygen). Интригующий ролик размещен на YouTube-канале сервиса Netflix.

По сюжету, как видим, женщина очнулась в криогенной камере. У нее заканчивается кислород. Кто она и что произошло - героиня не помнит. Цель - вспомнить и желательно найти из зловещей ситуации выход.

Режиссер - номинант Каннского МКФ Александр Ажа, постановщик сплэттеров "Кровавая жатва" и ремейка "У холмов есть глаза", а также возлюбленного Тарантино сочного крокодайлсплотейшена "Капкан".

Узницу камеры сыграла Мелани Лоран ("Призрачная шестерка").

Премьера - 12 мая.