WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден рассматривает возможность официального признания геноцидом депортацию и массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века. Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

По их данным, соответствующее заявление глава Белого дома может сделать 24 апреля, когда в Армении отмечают День памяти жертв геноцида. При этом источники сообщают, что окончательное решение пока не принято, пишет ТАСС.

В 2019 году сенат и палата представителей конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Турции. Возможное признание Байденом геноцида армян может привести к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары, отмечает газета. Предшественник нынешнего хозяина Белого дома - Дональд Трамп - избегал употребления слова "геноцид".

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян.