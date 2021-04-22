Астрономы обнаружили около Земли загадочную черную дыру

Астрономы обнаружили одну из самых маленьких в земной галактике и близкую к нашей планете черную дыру. Единственный в своем роде космический объект получил название "Единорог" ("Unicorn") по одноименному созвездию, в котором он находится. Описание черной дыры будет опубликовано в свежем номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вкратце о нем рассказывается на ресурсе препринтов arХiv.org.

По существующим представлениям, черные дыры могут быть любых размеров и масс - от образованных в ранней Вселенной крошечных до сверхмассивных гигантов в миллиарды масс Солнца. Считается, что черные дыры появляются при коллапсе звезды массой более чем в 2,3 раза превышающей солнечную массу, при этом наблюдать подобные объекты меньше пяти масс пока не удавалось.

Астроном из Университета штата Огайо Таринду Джаясингх (Tharindu Jayasinghe) во время обработки данных с нескольких телескопов обнаружил красный гигант, форма которого и интенсивность свечения меняются по непонятным причинам. Дальнейшее исследование показало, что это происходит из-за силы притяжения, исходящей от невидимого объекта. Вопреки теории астроном предположил, что этим объектом может быть черная дыра. Расчеты подтвердили гипотезу и также выяснилось, что "Единорог" является уникальным - его масса менее пяти масс Солнца.

- Когда мы с коллегами детально проанализировали полученные данные, оказалось, что на расстоянии в 1500 световых лет от Земли находится удивительная черная дыра, которая к тому же была у всех на виду, стоило только посмотреть на нее иначе. В результате нашлось и простое объяснение непонятному искажению красного гиганта, - сказал Таринду Джаясингх.

К слову, в последние годы немало астрофизиков высказывали предположение, что существующие системы расчетов не полностью подходят для поиска черных дыр различного вида, что имеет важное значение для изучения космоса. По словам соавтора исследования, завкафедрой астрономии университета Тодда Томпсона, открытие его коллеги дает основания полагать, что в ближайшем будущем удастся обнаружить большее количество черных дыр с малой массой.