Жертв домашнего насилия не заставят лично предъявлять обвинения в суде

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в своей статье, опубликованной в "РГ", рассказал, почему предлагается отменить институт частного обвинения. Данный порядок предполагает, что потерпевший должен сам предъявлять обвинения в суде. К категории дел частного обвинения относятся в том числе побои.

По словам Вячеслава Лебедева, порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, включая ответственность за сбор доказательств вины правонарушителя. Процедура частного обвинения в настоящее время не обеспечивает эффективную защиту прав и законных интересов потерпевших, а, наоборот, препятствует эффективной судебной защите. Поэтому пленум Верховного суда РФ внес в Государственную Думу проект поправок в УПК РФ, отменяющий институт частного обвинения, при котором потерпевшие должны обращаться напрямую в суд.

Дословно

Девять тезисов из статьи председателя Верховного суда России

- Нередко у потерпевших, не имеющих юридических знаний, возникают затруднения при составлении заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения. В этой связи в 2020 году суды возвратили без рассмотрения 17% таких заявлений и отказали в принятии к производству 33% заявлений.

- Большинство уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о нанесении побоев прекращаются судами.

- В 2020 году судами рассмотрены уголовные дела о нанесении побоев в отношении 3393 лиц, из них осуждены 1629 лиц, или 48%, прекращены уголовные дела в отношении 1725 лиц, или 51%, оправданы 22 лица, или 1%.

- В 2020 году рассмотрены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении 4670 лиц, из них осуждены 1620 лиц, или 35%, прекращены уголовные дела в отношении 2831 лица, или 61%, оправданы 175 лиц, или 4%.

Суды не приняли 50 процентов заявлений от потерпевших

- В общей сложности менее 13% поданных потерпевшими в суд заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения привели к осуждению обвиняемого.

- В 2020 году судами рассмотрены дела о клевете в отношении 899 лиц. Осуждены 56 лиц, или 6%, прекращены дела в отношении 491 лица, или 55%, оправдано 351 лицо, или 39%.

- В 2020 году в порядке гражданского судопроизводства суды рассмотрели 2866 дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, требования истцов удовлетворены по 1124, или 39%.

- Процедура частного обвинения также не обеспечивает сокращение сроков судопроизводства: так, в 2020 году более трех месяцев в производстве судов находились 16% уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения и 24% уголовных дел частного обвинения.

- В 2020 году судами были прекращены уголовные дела за примирением сторон в отношении 102,5 тысячи человек, или 17%, лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Прямая речь

Вячеслав Лебедев, Председатель Верховного суда России:

Становление и развитие правосудия, формирование процессуальных институтов, правовых доктрин, традиций и принципов имеет многовековую историю.

При этом законодательство РФ о судопроизводстве не останавливается во времени и сохраняет высокую динамику развития. Одним из правовых институтов, современное состояние которого требует глубокого изучения и анализа, выступает процедура частного обвинения, предусматривающая возбуждение уголовного дела только по заявлению потерпевшего или его законного представителя, возложение на них обязанности по сбору доказательств и поддержанию обвинения в суде, прекращение уголовного дела в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого.

К числу дел частного обвинения отнесены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без квалифицирующих признаков (часть 1 статьи 115 УК РФ), нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 116.1 УК РФ) и клевете без квалифицирующих признаков (часть 1 статьи 128.1 УК РФ).

Процедура частного обвинения по этим категориям дел в настоящее время не обеспечивает эффективную защиту прав и законных интересов потерпевших, а, наоборот, препятствует эффективной судебной защите.

В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, одобренных Генеральной ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., "к жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство... Следует содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в большей степени отвечали потребностям жертв путем ... предоставления надлежащей помощи жертвам на протяжении всего судебного разбирательства, принятия мер для сведения к минимуму неудобств для жертв, охраны их личной жизни в тех случаях, когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести".

Процедура частного обвинения не позволяет в полной мере реализовать эти положения, в том числе по уголовным делам об умышленном причинении легкого вреда здоровью и нанесении побоев, связанным с домашним насилием.

Порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, включая ответственность за сбор доказательств вины правонарушителя, в соответствии со стандартом доказывания, применяемым в уголовном разбирательстве. Сбор доказательств создает объективные трудности в случаях, когда насилие происходит в сфере личных отношений в отсутствие свидетелей и порой не оставляет видимых следов.

Это сложная задача даже для квалифицированных сотрудников правоохранительных органов, но для потерпевшей стороны, которая нередко вынуждена собирать доказательства самостоятельно, продолжая при этом проживать совместно с правонарушителем, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны, трудности становятся непреодолимыми, что подтверждается судебной практикой.

В настоящее время исторические, теоретико-правовые и практические основания, по которым уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев и клевете были отнесены к делам частного обвинения, утратили свою актуальность.

Проект

Правоохранители будут обязаны принимать заявления у жертв домашнего насилия

Проект поправок в УПК, внесенный в Госдуму Верховным судом России, призван помочь найти правовую защиту жертвам домашнего насилия. Правоохранительные органы будут обязаны принимать у них заявления и проводить расследование.

Институт частного обвинения распространяется на ряд статей УК, в том числе статью 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В ней речь идет о побоях, после которых у человека остались синяки. Или из носа пошла кровь. В статье же КоАП "Побои" подразумеваются случаи, когда здоровью жертвы не причинено никого вреда: то есть подзатыльниках, пощечинах, толчках. Причем если дебошир, наказанный за побои в административном порядке, вновь распустит руки - даст кому-то пощечину или отвесит подзатыльник - то будет привлечен уже к уголовной ответственности. Для таких случаев в УК также есть статья "Побои". В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда привлечь к ответственности за пощечину гораздо проще, чем за удар кулаком, оставивший под глазом фингал. Потому что такой удар подпадает под статью 115 УК, а значит, это дело частного обвинения. Если же жертва получила пощечину, то полиция составляет протокол и направляет материалы в суд, чтобы привлечь к административной ответственности.

Законопроект исправляет положение. Теперь и при побоях, причинивших легкий вред здоровью, полиция будет вступать в дело.

Процедура

В случае принятия предлагаемых поправок автоматическое примирение по делам о домашнем насилии - только потому, что жертва забрала заявление, - будет запрещено.

Теперь соответствующее решение будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. Поэтому суд должен будет все взвесить, действительно ли в семье наступил мир, и какой это мир: надежный или хрупкий.