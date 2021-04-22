"Золотая маска": больше музыки красивой и понятной

В концертном зале "Зарядье" продолжается торжественная церемония вручения Национальных театральных премий "Золотая маска". Премии получают:
Номинация "Лучшая работа композитора" - Дмитрий Курляндский. "Октавия. Трепанация". ("Электротеатр Станиславский", Москва).
Специальные премии музыкального жюри:
Специальный приз за глубокое раскрытие художественного образа и развитие вокальных техник - Арина Зверева ("Октавия. Трепанация". Электротеатр Станиславский, Москва).
Специальный приз "За нестандартность музыкального репертуара" - Театр драмы, комедии и музыки, Новоуральск.