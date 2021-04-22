"Золотая маска": лучшие в опере

В концертном зале "Зарядье" продолжается торжественная церемония вручения Национальных театральных премий "Золотая маска". Награждены лучшие достижения в жанре оперы.
- Лучшая женская роль - Екатерина Семенчук ("Садко", Большой театр, Москва).
- Лучшая мужская роль - Нажмиддин Мавлянов ("Садко", Большой театр, Москва).
- Лучшая работа режиссера - Дмитрий Черняков ("Садко", Большой театр, Москва).
- Лучшая работа дирижера - Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр, Москва).
- Лучший спектакль - "Садко", Большой театр, Москва.