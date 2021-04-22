"Золотая маска". Награждение победителей продолжается

Фестиваль "Золотая маска" раздал призы в номинации "Балет и современный танец". Лауреатами престижной премии стали:
- Лучшая женская роль - Оксана Кардаш ("Дон Кихот". Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва).
- Лучшая мужская роль - Артемий Беляков. ("Жизель", Большой театр, Москва).
- Лучшая работа балетмейстера - Максим Петров ("Русские тупики-2". Мариинский театр, Санкт-Петербург).
- Лучший спектакль в современном танце - "Последнее чаепитие" (Проект Ксении Михеевой, Санкт-Петербург).
- Балет - лучший спектакль - "Жизель", Большой театр, Москва.