Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде

ФИФА опубликовала на своем официальном сайте список судей на футбольные турниры летних Олимпийских игр в Токио. В их число попала россиянка Анастасия Пустовойтова, которая будет работать в статусе главного арбитра.

Также на Олимпиаде будут работать Екатерина Курочкина в качестве ассистента рефери. При этом в списках не указано, на каком турнире - мужском или женском, - будет судить каждый арбитр. Женский турнир на Играх пройдет с 21 июля по 6 августа, мужской - с 22 июля по 7 августа.

Добавим, что 17 апреля Пустовойтова была главным рефери матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Чертаново" и "СКА-Хабаровск" (0:4). Для Анастасии, которая считается одной из лучших судей в женском футболе, эта игра была первой в ФНЛ. Ранее она работала только на поединках ПФЛ и в соревнованиях молодежных команд.