Новости

В Москве сфотографировали новый кроссовер Geely с российскими номерами 18:01
Более 2 тысяч георгиевских ленточек раздадут у Музея Победы в Москве 17:40
Риелторы прогнозируют большую распродажу квартир в Москве 17:20
Австрия с 19 мая смягчит коронавирусные ограничения 17:19
Школы определят график работы в мае в соответствии с указом президента 17:13
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сменят директора 17:00
Ученые оценили эффективность вакцины от коронавируса в виде кефира 16:46
В Нижнем Новгороде презентовали талисманы к 800-летию города 16:38
Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе 16:32
Болгария с 1 мая разрешит въезд иностранным туристам 16:30
"Роскосмос" полностью развернет орбитальную станцию до 2035 года 16:26
В РЖД назвали причину сбоя в работе сайта 16:23
Врач призвал никуда не ездить на "длинные майские" из-за риска COVID-19 16:14
Екатеринбург за три миллиона рублей отчистят от граффити 16:09
Матвиенко: Отношениям России и США требуется перезапуск 16:02
Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне 15:55
В России создадут еще одну авиакомпанию-лоукостер 15:53
Умер фронтмен культовой группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн 15:52
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов 15:38
Студентов отправят на рыбалку 15:22
В России запустят пилотные проекты по генетическому тестированию 15:19
Рогозин объяснил решение создать национальную орбитальную станцию 15:12
"КиноПоиск" снимет сериал о легендарном поколении московского "Спартака" 15:01
Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России 14:56
Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 17:19
Рубрика: В мире

Австрия с 19 мая смягчит коронавирусные ограничения

Текст: Юрий Когалов

Власти Австрии приняли решение отменить с 19 мая часть ограничений, введенных в связи пандемией коронавируса. Об этом, как передает nachrichten.at, проинформировал канцлер Альпийской республики Себастьян Курц.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
В Токио вводится режим ЧС из-за коронавируса

По его словам, начиная с 19 мая ресторанам будет разрешено принимать клиентов, вновь заработают гостиницы, туристические, культурные и спортивные объекты. Чтобы посещать их, австрийцам придется озаботиться наличием отрицательного теста на коронавирус. Их можно будет делать самостоятельно, правда, результаты такого теста будут действительны всего 24 часа. Тесты на антитела, проводимые в аптеках, позволят свободно перемещаться в течение 48 часов, а ПЦР-тесты - в течение трех дней.

Как отметил Курц, к середине мая три миллиона австрийцев (при населении в 8,9 млн человек) будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, что позволит начать возвращение к нормальной жизни.

Часть ограничений продолжит действовать, в первую очередь комендантский час, который начинается в 22.00. На террасах ресторанов за одним столом смогут сидеть не более 10 человек, в помещении - не более четырех. Также будет ограничено количество зрителей на культурных мероприятиях (1,5 тысячи внутри и 3 тысяч на улице).

Следующий этап ослабления ограничений намечен на 1 июля.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Совфеде выразили готовность к восстановлению диалога с Верховной радой
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов
Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России
УЕФА объявил о переносе трех матчей Евро в Санкт-Петербург
Песков заявил о вреде действий США отношениям с Россией
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета