Австрия с 19 мая смягчит коронавирусные ограничения

Власти Австрии приняли решение отменить с 19 мая часть ограничений, введенных в связи пандемией коронавируса. Об этом, как передает nachrichten.at, проинформировал канцлер Альпийской республики Себастьян Курц.

По его словам, начиная с 19 мая ресторанам будет разрешено принимать клиентов, вновь заработают гостиницы, туристические, культурные и спортивные объекты. Чтобы посещать их, австрийцам придется озаботиться наличием отрицательного теста на коронавирус. Их можно будет делать самостоятельно, правда, результаты такого теста будут действительны всего 24 часа. Тесты на антитела, проводимые в аптеках, позволят свободно перемещаться в течение 48 часов, а ПЦР-тесты - в течение трех дней.

Как отметил Курц, к середине мая три миллиона австрийцев (при населении в 8,9 млн человек) будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, что позволит начать возвращение к нормальной жизни.

Часть ограничений продолжит действовать, в первую очередь комендантский час, который начинается в 22.00. На террасах ресторанов за одним столом смогут сидеть не более 10 человек, в помещении - не более четырех. Также будет ограничено количество зрителей на культурных мероприятиях (1,5 тысячи внутри и 3 тысяч на улице).

Следующий этап ослабления ограничений намечен на 1 июля.