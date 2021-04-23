Байден заявил о готовности признать геноцид армян

В ходе диалога с президентом Турции Тайипом Эрдоганом Джо Байден заявил, что готов признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, передает ТАСС со ссылкой на агентство Блумберг.

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в рамках которых договорились о встрече в Брюсселе для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов. Что касается геноцида армян, то Байден, по сообщениям американских СМИ, готовится заявить об этом публично 24 апреля, когда Армения отмечает годовщину этого трагического события.