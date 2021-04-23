Байкальский омуль вернется на прилавки магазинов

Росрыболовство отмечает существенное увеличение запасов ценного байкальского омуля. Запрет на его промышленную добычу и любительский лов был установлен в октябре 2017 года из-за критических снижения запасов. Но сейчас ситуация улучшается. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на расширенной коллегии ведомства 23 апреля.

По его словам, выпуск молоди байкальского омуля в сравнении с 2015 годом вырос в 14 раз - с 38 млн до 520 млн штук. В течение двух-трех лет Росрыболовство определится, когда сможет открыть промышленный вылов.

"Мы видим, что те, может быть, болезненные ограничительные меры, которые мы принимали по Байкалу, дали эффект. Запасы байкальского омуля начали восстанавливаться, воспроизводство стало увеличиваться. Думаю, что в ближайшей или среднесрочной перспективе, если наука даст подтверждение и существующая тенденция будет продолжена, мы откроем омуля опять для промышленного рыболовства", - сказал Шестаков.

Аналогичные ограничительные меры были введены также в 2019 и 2020 годах в отношении лососей на Амуре. Чтобы восстановить популяцию, они будут действовать еще ближайшие два года.

"Если мы сейчас не введем такие жесткие меры, то поверьте - через три года ловить там будет вообще нечего", - считает глава Росрыболовства.

Байкальский омуль - рыба рода сиговых семейства лососевых, эндемик озера Байкал. Ценная промысловая рыба. Весит от 0,25 до 1,5 кг.