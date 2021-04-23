Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 0,5%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5%. Это замедлит рост цен, поддержит рубль и будет способствовать росту кредитных и депозитных ставок.

В пандемию ЦБ быстро снизил ключевую ставку на 1,75 п.п., чтобы экономика легче справилась с кризисом, но в марте начал возвращать ставку к нейтральному диапазону (5-6%). Теперь она достигла его нижней границы и судя по заявлению совета директоров может вырасти еще в ближайшие месяцы.

На это также указывает впервые опубликованный Банком России прогнозный диапазон средней ставки за год: 4,8-5,4%, а рассчитанный с конца апреля этот диапазон еще выше - 5,0-5,8%. В этом диапазоне ставка не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на деловую активность.

Повышение ставки ожидалось, вопрос был лишь в масштабе - на 0,25 п.п. (стандартный шаг) или на 0,5 п.п. - ЦБ к таким резким движениям прибегает редко, а повышал ставку с таким шагом только в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины.

Главной причиной нынешнего решения стала инфляция, разогнавшаяся с 4,4% в ноябре до 5,8% в марте (к тем же месяцам предыдущего года). Другим фактором стал "навес" геополитических рисков над рублевыми активами. В частности, США ввели санкции на российский госдолг, они самые мягкие из возможных, но не исключено, что это лишь первый шаг, а второй последует в ближайшие месяцы. Впрочем, "разрядке" способствовало решение Минобороны РФ отвести войска с юга России после масштабных учений.

С другой стороны, восстановление экономики развязывает ЦБ руки для сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В марте ВВП России впервые с начала пандемии вышел в плюс в годовом сопоставлении - на 0,5%, по оценке Минэкономразвития.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике", - указывает Банк России. Среди проинфляционных факторов он называет закрытые границы: не израсходованные на эти цели средства частично перераспределяются на покупку товаров и услуг внутри страны.

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%, а ожидаемый возврат инфляции к цели (4%) теперь сдвинут на середину 2022 года.

Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что повышение ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. позволит рублю закрепиться около отметки 75 руб./доллар.

Повышение ключевой ставки и произошедшее с начала года увеличение доходностей ОФЗ вызовут рост кредитно-депозитных ставок, это позволит повысить привлекательность банковских депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования (которое продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет), указывает Банк России.