Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 0,5%

Новости

Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 14:44
Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде 14:30
Путин обсудил с Рахмоном евразийскую интеграцию и Афганистан 14:28
Биржевые облигации помогут строить трассу "Дон" 14:28
Песков рассказал о продолжении рыночной регулировки цен 14:24
В России создадут центр трансфера медицинских технологий 14:11
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Тимоти Патрик Куилл 14:11
В Россельхознадзоре хотят мониторить заражения животных COVID-19 от людей 14:01
Президенты России и Египта договорились полностью восстановить авиасообщение 13:54
Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Эдисона 13:50
Краснов: Инженерные коммуникации и сети в России изношены на 60% 13:50
Песков: Речь о новом локдауне на майские праздники не идет 13:41
Доцент МАИ получил 20 лет за госизмену и попытку контрабанды 13:36
Военные поздравили старейшего начальника маяка в Финском заливе с юбилеем 13:33
Мобильные группы ФТС пресекли ввоз в Россию 410 тонн "санкционки" 13:30
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая 13:19
Краснов: В 2020 году совершено 2,3 тысячи террористических преступлений 13:17
Россия и Египет договорились возобновить авиасообщение 13:16
В Степанакерте и Мардакерте работают военно-полевые госпитали РФ 13:15
В Польском футбольном союзе анонсировали перенос игр Евро в Петербург 13:08
Рассел Кроу сыграет Зевса 13:08
Сколько бы сегодня зарабатывали Пушкин, Толстой и Чехов 13:07
Краснов: В России признана нежелательной 31 иностранная организация 13:06
РПЦ открыла шесть новых центров гуманитарной помощи 13:01
Проверки ФТС за три месяца 2021 года принесли в бюджет 222 млн рублей 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 13:33
Рубрика: Экономика

Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 0,5%

Текст: Игорь Зубков
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5%. Это замедлит рост цен, поддержит рубль и будет способствовать росту кредитных и депозитных ставок.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В пандемию ЦБ быстро снизил ключевую ставку на 1,75 п.п., чтобы экономика легче справилась с кризисом, но в марте начал возвращать ставку к нейтральному диапазону (5-6%). Теперь она достигла его нижней границы и судя по заявлению совета директоров может вырасти еще в ближайшие месяцы.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Минфин реструктурирует задолженность регионов по бюджетным кредитам

На это также указывает впервые опубликованный Банком России прогнозный диапазон средней ставки за год: 4,8-5,4%, а рассчитанный с конца апреля этот диапазон еще выше - 5,0-5,8%. В этом диапазоне ставка не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на деловую активность.

Повышение ставки ожидалось, вопрос был лишь в масштабе - на 0,25 п.п. (стандартный шаг) или на 0,5 п.п. - ЦБ к таким резким движениям прибегает редко, а повышал ставку с таким шагом только в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины.

Главной причиной нынешнего решения стала инфляция, разогнавшаяся с 4,4% в ноябре до 5,8% в марте (к тем же месяцам предыдущего года). Другим фактором стал "навес" геополитических рисков над рублевыми активами. В частности, США ввели санкции на российский госдолг, они самые мягкие из возможных, но не исключено, что это лишь первый шаг, а второй последует в ближайшие месяцы. Впрочем, "разрядке" способствовало решение Минобороны РФ отвести войска с юга России после масштабных учений.

С другой стороны, восстановление экономики развязывает ЦБ руки для сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В марте ВВП России впервые с начала пандемии вышел в плюс в годовом сопоставлении - на 0,5%, по оценке Минэкономразвития.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике", - указывает Банк России. Среди проинфляционных факторов он называет закрытые границы: не израсходованные на эти цели средства частично перераспределяются на покупку товаров и услуг внутри страны.

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%, а ожидаемый возврат инфляции к цели (4%) теперь сдвинут на середину 2022 года.

Фото: iStock
Банк России сможет спасать пенсионные фонды от банкротства

Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что повышение ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. позволит рублю закрепиться около отметки 75 руб./доллар.

Повышение ключевой ставки и произошедшее с начала года увеличение доходностей ОФЗ вызовут рост кредитно-депозитных ставок, это позволит повысить привлекательность банковских депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования (которое продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет), указывает Банк России.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Песков назвал интересующую Путина тему для встречи с Зеленским
В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина с Лукашенко
Нарышкин: Чехия прикрылась совершенно убогой и низкой ложью
За сутки в России подтверждено 8840 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего