Биржевые облигации помогут строить трассу "Дон"

Наблюдательный совет госкомпании "Автодор" утвердил программу биржевых облигаций объемом 72,3 млрд рублей.

"Программа биржевых облигаций является одним из инструментов привлечения финансирования, - отметил председатель наблюдательного совета "Автодора" Марат Хуснуллин. - Наличие зарегистрированной программы позволит государственной компании оперативно привлекать денежные средства на рынке капитала для финансирования масштабных инфраструктурных проектов в области дорожного хозяйства".

Проектом программы деятельности "Автодора" на 2010-2030 годы запланировано привлечение в 2021 - 2030 годах прямых заимствований путем размещения облигационных займов в объеме 425 млрд рублей.

Потребность в размещении облигационных займов в 2021 году составляет 72,35 млрд рублей. Объем программы был определен, исходя из планируемой потребности госкомпании во внебюджетном финансировании на этот год. Максимальный срок выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р составляет 10 лет (3 640 дней).

"Автодор" продолжит в нынешнем году строительство дорог, используя не только средства федерального бюджета, но также активно привлекая внебюджетное финансирование, подчеркнул председатель правления компании Вячеслав Петушенко. "Денежные средства от эмиссии биржевых облигаций будут направлены в том числе на дальнейшее строительство и развитие автодороги М-4 "Дон", которая является главной транспортной артерией, связывающей столицу с югом России", - сказал он.