Более 100 мигрантов утонули в Средиземном море по пути в Европу

У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. Погибли более ста человек.

"После многочасовых поисков сбылись наши худшие опасения. Мы не обнаружили ни одного выжившего", - говорится в заявлении организации SOS Mediterranee, которая направила в район, где все произошло, свое судно Ocean Viking. Спасательная операция в Средиземном море осложнялась неблагоприятными погодными условиями - волны в зоне поиска достигали шести метров.

Ливия является главным перевалочным пунктом для беженцев из стран Африки. В прошлом году погибли более 300 мигрантов, пытавшихся на резиновых лодках попасть в Европу. Реальное число жертв может быть значительно выше, пишет ТАСС.