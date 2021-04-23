Болгария с 1 мая разрешит въезд иностранным туристам

С 1 мая Болгария начнет принимать иностранных граждан, заявил глава минздрава страны Костадин Ангелов. Решение было принято в связи с началом туристического сезона.

При этом желающим въехать в Болгарию туристам необходим будет иметь при себе один из трех документов: сертификат с подтверждением вакцинации от COVID-19, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или документ об уже перенесенном заболевании (он должен быть выдан не ранее, чем за шесть месяцев до планируемой поездки), сообщает ТАСС со ссылкой на слова Ангелова.

Ранее сообщалось о намерении Болгарии продлить режим ЧС в стране до конца мая.