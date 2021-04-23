Британский и южноафриканский штаммы коронавируса нашли в 51 регионе РФ

Штаммы коронавируса распространяются по России, и с каждой неделей все больше. Сейчас они есть уже в 51 регионе. Об этом заявила на совещании у президента глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается. За прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 - южноафриканского. Мы нашли эти штаммы в 51 регионе", - подчеркнула Попова. - То есть распространенность достаточно большая".

Большинство этих вариантов - завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа, сообщила глава Роспотребнадзора. Но проводимый комплекс мероприятий позволяет не допустить взрывного распространения или дальнейшего массированного распространения мутировавших вирусов, заверила она.