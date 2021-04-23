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Текст:   Игорь Зубков 
18:35 23.04.2021

ЦБ может ужесточить требования к ипотеке с низким взносом

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает необходимым вернуть к допандемийному уровню надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом - от 15 до 20%.

Надбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом были снижены с 1 апреля 2020 года и теперь зависят от долговой нагрузки заемщиков. Чем выше надбавки, тем менее выгодным является для банка выдача кредита, при прочих равных это ведет или к отказу в одобрении кредита или к повышению ставки по нему.

Фото: iStock
Стали известны регионы РФ с самым высоким спросом на ипотеку

Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки и снижение качества ипотечных кредитов.

"В прошлом году в целом цены на жилье выросли гораздо выше инфляции, а предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается, - сказала Набиуллина на пресс-конференции. - Нужно нормализовать темпы роста ипотеки и, прежде всего, смотреть на доступность жилья, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг".

Набиуллина отметила быстрый рост спроса на жилье в качестве инвестиций (для сдачи в аренду или последующей перепродажи). По данным опроса крупнейших застройщиков, проведенного Банком России, доля инвестиционного спроса на первичном рынке жилья (по площади квартир) в январе-ноябре 2020 года составляла 9-10%. Инвестиционный спрос стал одной из причин повышения цен на жилье, уже к началу этого года он как минимум в крупнейших городах перекрыл выгоду от снижения ставок по ипотеке.

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