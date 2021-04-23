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23.04.2021 17:49
Рубрика: Экономика

ЦБ решил вернуть с 1 июля докризисные требования по потребкредитам

Текст: Игорь Зубков
Банк России планирует отменить с 1 июля "антикризисную" шкалу надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам, вернувшись к более высокому уровню надбавок, который действовал до пандемии.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Коэффициенты риска используются при расчете нормативов достаточности капитала банка. Повышение надбавок означает, что в целом банкам становится менее выгодно кредитование закредитованных граждан, и они будут или чаще отказывать им в кредите или предлагать более высокие ставки. Но повышение надбавок затронет и наименее закредитованных заемщиков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Так, по действующей с 1 сентября прошлого года шкале надбавки не применяются по кредитам по ставке до 15%, которые выдаются заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) ниже 50% (они тратят на обслуживание кредитов менее половины дохода). В "допандемийной" шкале таких послаблений нет.

Потребкредитование, замедлившееся в прошлом году, снова ускорились, в марте сезонно сглаженные месячные темпы превысили 15% в годовом выражении. "То, что рост необеспеченных потребительских кредитов опережает динамику доходов, ведет к избыточной долговой нагрузке заемщиков, - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. - Мы, как и прежде, видим в этой ситуации существенные риски. Поэтому в ближайшее время рассмотрим вопрос о возврате к докризисным надбавкам к коэффициентам риска по новым кредитам".

Согласно сообщению Банка России, повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), а также позволит постепенно восстановить величину макропруденциального буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессам.

В дальнейшем ЦБ планирует вводить прямые количественные ограничения банкам на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Этот инструмент будет использоваться преимущественно после того, как будет оформлен законодательно, говорится в сообщении Банка России. Эффективность макропруденциальных надбавок снижается, если у банка есть запас капитала.

Фото: РИА Новости
Эльвира Набиуллина ожидает роста ставок по депозитам

Одновременно к 1 июля банки должны будут в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по реструктурированным из-за пандемии кредитам физлицам и МСП. В связи с этим Банк России планирует с 30 июня отменить макропруденциальные надбавки по потребкредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, это высвободит капитал банков на сумму 124 млрд рублей. Тем самым ЦБ поддержит капитал банков на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов после окончания регуляторных послаблений.

Кроме того, этот запас капитала банки смогут использовать для покрытия потерь по другим кредитам, в частности субъектам МСП, указывает Банк России.

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