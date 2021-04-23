Чернышенко: До 2024 года планируется более 100 хакатонов по ИИ

До 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по искусственному интеллекту среди разработчиков, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Хакатон по искусственному интеллекту - конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

"До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также федеральным проектом "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований будет более 20 тысяч человек", - отметил вице-премьер.

Оператором хакатонов определено АНО "Россия - страна возможностей", основной целью мероприятий является повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала данного направления и выявление талантливых ИИ-разработчиков. Роль регионов заключается в поддержке проведения лекций и региональных хакатонов, а также вовлечении местных сообществ в участие.

"Президент в Послании отметил, что наша задача - такие технологии, как искусственный интеллект, поставить на службу гражданам нашей страны", - подчеркнул Чернышенко.