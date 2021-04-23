Дакота Джонсон сыграет в ремейке "Доводов рассудка" Джейн Остен

31-летняя американская актриса и модель Дакота Джонсон, звезда эротической кинолинейки про оттенки серого, сыграет главную женскую роль в новой, "осовремененной и остроумной" адаптации небольшого романа Джейн Остен "Доводы рассудка" (Persuasion).

Об этом сообщил Variety, уточнив: проект на балансе вездесущего Netflix.

История там, напомним, совершенно остеновская: по центру - девица Энн 27 лет, чья некогда обеспеченная "снобствующая" семья падает в финансовые пучины. И тут на пути девушки возникает, "ворвавшись", лихой джентльмен, которого Энн когда-то отвергла, ну и в свете ситуации надо уже что-то решать насчет второго шанса.

Сценарием картины занялись Рон Басс и Элис Виктория Уинслоу. Продюсеры - Эндрю Лазар ("Я люблю тебя, Филлип Моррис") и Элизабет Кантийон ("Ангелы Чарли"). Режиссер картины - дебютантка Кэрри Крэкнелл. По остальному касту и срокам релиза - без подробностей. Съемки могут начать в мае.

Книга впервые была издана в 1818-м, то есть уже после смерти Остен, и начиная с 60-х экранизировалась неоднократно. Последний раз - в 2007-м.