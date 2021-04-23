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Рубрика: Экономика

Должникам без суда спишут 1,15 миллиарда рублей

Текст: Игорь Зубков

У первых 3,3 тысяч должников, подавших заявления на упрощенное банкротство, будут списаны долги на 1,15 миллиарда рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные проекта "Федресурс".

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Закон о внесудебном банкротстве заработал в сентябре прошлого года. Списание долгов происходит по истечении шести месяцев после подачи заявления в МФЦ "Мои документы". Процедура уже завершена в отношении 612 человек, им списали долги почти на 214 миллионов рублей.

Внесудебное банкротство бесплатно, но доступно только тем должникам, по которым приставы закрыли исполнительное производство из-за невозможности взыскать в счет уплаты долга ни часть дохода, ни имущество. Возможный к списанию долг ограничен 500 тысячами рублей. Поэтому упрощенное банкротство не приобрело популярности, основной поток личных банкротств идет через суды, хотя это более длительный и сопряженный со значительными издержками путь.

Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы

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