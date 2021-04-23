Эксперты: Пандемия COVID-19 в Великобритании закончилась

Ученые пришли к выводу, что вакцины могут контролировать пандемию. Эксперты заявили, что в Великобритании больше нет пандемии, поскольку новые данные показали, что программа вакцинации снижает симптоматические инфекции Covid до 90 процентов. В первом крупном исследовании влияния вакцинации на население медики обнаружили, что вакцинация оказывает большое влияние на сокращение как симптоматических, так и бессимптомных случаев заболевания ковидом.

Профессор Сара Уоркер, лавный специалист Управления национальной статистики по обследованию инфекций Covid-19, сказала, что Великобритания перешла от пандемии к эндемической ситуации, когда вирус циркулирует на низком, контролируемом уровне. При вакцинации двух доз бессимптомные инфекции снизились на 70%, а симптоматические - на 90%.

Инфекция в Великобритании продолжает падать, снизившись на 7% за одну лишь неделю, несмотря на то, что в стране заметно ослабили правила карантина. За последние 7 дней смертность в Британии снизилась на 26%, а количество госпитализаций - на 19% . Успех программы вакцинации означает, что вспышка Covid-19 больше не считается пандемией в Великобритании.

В марте Covid перестал быть главной причиной смерти в стране, уступив пальму первенства деменции и сердечным заболеваниям. Профессор Уоркер выразила надежду, что программа вакцинации сможет удержать Covid под контролем: "Я настроена осторожно и оптимистично, - сказала профессор - Я думаю, что последние три месяца продемонстрировали комбинированный эффект изоляции и вакцинации, но долгосрочная изоляция не является жизнеспособным решением, поэтому вакцины, безусловно, будут единственным способом, с помощью которого у нас появится шанс контролировать ковид в долгосрочной перспективе." При этом профессор Уоркер предупредила, что "вирус всегда будет швырять в нас мячи, и мы находимся в небольшом шаге от того, чтобы что-то снова пошло не так".

Ожидается, что в ближайшую неделю количество заражений упадет ниже одной тысячи в день, что близко к рекордным минимумам августа прошлого года. При этом подчеркивается, что штаммы ковида в настоящее время не вызывают проблем.

Согласно новым данным Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), к моменту следующего этапа, назначенного на 17 мая, число случаев заболевания сократится до 600 в день, а количество госпитализаций - менее чем 50 в день.