Эксперты подсчитали потери работодателя из-за часа безделья сотрудника

Эксперты подсчитали, во сколько обходится работодателю час безделья сотрудника. По данным аналитиков компании "СерчИнформ", ежемесячно московские компании теряют из-за этого от 7,5 до 25 тысяч рублей. в регионах цифры немного ниже.

Итоговая сумма потерь зависит от профессии подчиненного: самые большие убытки компании приносит безделье директора по продажам. "Дешевле" всего организации обходится выключение из рабочего процесса бухгалтера.

Эксперты отмечают, что подобная статистика свидетельствует о проблемах в организации рабочего процесса и советуют работодателям перераспределить нагрузку сотрудников или стоящие перед ними задачи.

По данным "СерчИнформ", больше всего работники тратят рабочее время на чтение новостей и развлекательные ресурсы (18% выявленных фактов), соцсети и игры (по 16%) и онлайн-шопинг (13%), сообщает РИА Новости.