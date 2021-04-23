Видео: ФСБ обезвредила ячейку террористов в Сибири

ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Кемеровской и Новосибирской областях.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, члены ячейки с применением мер конспирации во время тайных собраний распространяли среди местных жителей террористическую идеологию. Также они занимались вербовкой в свои ряды местных мусульман, прежде всего молодых людей.

По данным ФСБ, члены "Хизб ут-Тахрир" вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", который, в свою очередь подразумевает, разрушения институтов светского общества и насильтсвенное свержение действующей власти.

На кадрах оперативной съемки показано задержание троих подозреваемых. Во время обысков у них обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы террористической организации. А также телефоны и компьютеры, которые они использовали для продвижения идей "тахрировцев" и вербовки новых сторонников. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.