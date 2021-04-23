ФТС в 1 квартале 2021 года выявила нарушения на 9,2 млрд рублей

В первом квартале 2021 года таможенные проверки выявили на этапе после выпуска товаров нарушения на 9,2 млрд рублей - на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общее число проверок бизнеса по линии Федеральной таможенной службы снизилось на 11% - с 455 до 405.

В пресс-службе ФТС отметили, что средняя сумма доначислений по результатам одной таможенной проверки составила 22,7 млн рублей. Это на 34% больше, чем в первом квартале прошлого года.

При этом число таможенных проверок с высокой экономической эффективностью (сумма доначисленных денежных средств - 50 млн рублей и более) увеличилось на 53%.