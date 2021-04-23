Германия готова применять вакцину "Спутник V" после ее одобрения регулятором ЕС

"Что касается "Спутника V", мы всегда говорили, если ЕС одобрит вакцину, то мы не видим причин, почему бы мы ее не использовали . Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине", - заявил Маас.

По его словам, следует принимать во внимание общую ситуацию в мире. "Мы глубоко убеждены, что лучшим способом победить пандемию является равномерное распределение вакцин по всему миру. Это общий подход Евросоюза", - заявил глава МИД ФРГ.

Стоит отметить, что в самой Германии уже не хватает вакцин для всех желающих привиться. В связи с этим туроператоры даже организовали поездки в Россию. "К нам поступает "безумное" количество запросов от желающих защититься от коронавируса", - отмечают в туркомпании World Visitor.

Поездка обходится более в 1 тысячу евро, правда, помимо прививки немцы получают еще и культурную программу. Как отмечают первые участники таких туров, в самой Германии им пришлось бы ждать вакцину от пяти до девяти месяцев.

Согласно последним данным, эффективность "Спутника V" составила 97,6 процента.