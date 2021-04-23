Гид по событиям "Библионочи-2021"

"Библионочи" уже давно стало тесно в стенах библиотек и книжных магазинов, к акции присоединяются музеи, театры и культурные центры по всей стране. Запланировано более 3,5 тысячи событий, а значит, россиянам всех возрастов будет, что посмотреть, чему удивиться и что почитать. Тем более, что трансляции большинства встреч, лекций и мастер-классов запланированы онлайн. "Российская газета" составила гид по самым ярким, интересным и космическим событиям "Библионочи-2021".

Культура.РФ покажет путь к звездам

На портале Культура.РФ 24 и 25 апреля можно будет посмотреть трансляции тематических чтений, лекций, встреч с писателями. Пользователей ждет познавательный онлайн-челлендж "Библионочь: Это факт!". Короткие видеоролики, которые записали известные актеры, писатели и музыканты, дадут ответы на самые неожиданные вопросы: как дождь может вызвать извержение вулкана, когда в России появилась первая опера и кто ее написал? В разделе "Библионочь" вы найдете интересные факты о любимых писателях и литературных героях, подборки книг на любой вкус, а также тесты на знание классической литературы.

"Инопланетный гость" в Российской государственной библиотеке для молодежи

Книги, как космические корабли, позволяют путешествовать и осваивать просторы Вселенной, а библиотеки - космические станции, готовые помогать всем, кто стремится к звездам. Молодежная космическая станция "РГБМ" приглашает на борт. Посетителям выдадут "Путеводитель вольного странника" с самым важным советом - "Не паникуй!" - и пригласят сесть в звездолет. В полете вас ждут художественные инсталляции, встречи с космонавтами и писателями, участие в космических играх и презентация нового фантастического романа.

На встречу с читателями придет известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он расскажет о своих мечтах и опасениях, связанных с освоением человечеством космического пространства, и раскроет некоторые секреты творческой лаборатории фантаста.

На комиксферме известный московский комиксист Евгений Федотов представит свою новую книгу "Звезды", а Юлия Канунникова расскажет, как развитие космонавтики повлияло на диснеевские комиксы.

"Фантастическая" ночь в Ленинке

В эту ночь в здании Российской государственной библиотеки появятся фантастические небесные миры на потолке над мраморной лестницей, можно будет посмотреть фильм "Планета бурь" 1961 года режиссера Павла Клушанцева, увидеть выставку о чудовищах и динозаврах - подборку книг на тему фантастики, оказаться в центре перформанса, объединяющего разнообразие звуковых и музыкальных коллекций РГБ последних 150 лет и вместе с хранителями и экскурсоводами оказаться в хранилищах библиотеки.

Для посетителей подготовили специальные экскурсионные маршруты. Маршрут "Машина времени" познакомит с кинорубкой, конвейерами и пневмопочтой. В маршруте "Созвездие коллекций" можно будет узнать, с каких книжных коллекций началась история крупнейшей библиотеки страны. Маршрут "Семейная галактика" - огромное путешествие по галактике семейного чтения: от любимых семейных книг Романовых до современных книжек-игрушек. Маршрут "Неизвестные миры" покажет гостям Библионочи особые миры, сформировавшиеся внутри библиотеки: коллекции бывшего Спецхрана и богатейшее собрание военной литературы и артефактов. Регистрация уже открыта на сайте.

О том, как покоряли космос можно узнать в специальном проекте Национальной электронной библиотеки, а читать больше книг Стивена Хокинга, Сергея Попова, Карла Сагана, Владимира Сурдина и других про нашу вселенную - в бесплатном приложении для чтения "НЭБ. Свет".

Звездные Библиосумерки в Российской государственной детской библиотеке

Для будущих космонавтов и первооткрывателей новых космических миров подготовили насыщенную программу - творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и многое другое. Все это будет посвящено научным и технологическим достижениям.

Читатели РГДБ смогут послушать "Незнайку на луне" в исполнении Александра Олешко, побывать на интерактивном концерте "КанариоБэнд" и принять участие в игре "Тысяча лиц энергии" по мотивам одноименной книги Романа Фишмана и флешмобе "Парад планет". Также юных посетителей и их родителей ждет научное шоу "Космически! Как готовятся космонавты и что полезного МКС дала Земле" и спектакль "Дети железной птицы" от Театра сторителлинга Константина Кожевникова, рассказывающий об одержимости космосом, о космических героях и их семьях, о судьбе главного конструктора полета.

Всем, кто захочет прийти в библиотеку, нужно будет зарегистрироваться, а для всех остальных будут организованы онлайн-трансляции. Все подробности на сайте РГДБ.