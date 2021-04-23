Гиггз уволен с поста главного тренера сборной Уэльса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз отстранен от должности главного тренера валлийской сборной, сообщает Sky Sports со ссылкой на пресс-службу федерации футбола Уэльса. Работать с командой на чемпионате Европы будет Роберт Пейдж.

Сегодня полиция выдвинула обвинения в адрес Гиггза в домашнем насилии, а также в нанесении телесных повреждений и побоях в отношении двух девушек. Кроме того, Райана обвиняют в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года. Гиггз был освобожден под залог и должен явиться в манистратский суд Манчестера и Солфорда 28 апреля.

Гиггз тренирует сборную Уэльса с января 2018 года. Под его руководством валлийцы пробились на Евро-2020, где они сыграют в групповом этапе со Швейцарией, Турцией и Италией.