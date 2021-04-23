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23.04.2021 15:40

ГК "Галс" - победитель премии CRE Moscow Awards 2021

ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") признана победителем премии Сommercial Real Estate CRE Moscow Awards 2021 в номинации "Сделка года. Купля-продажа".

Главной сделкой купли-продажи коммерческой недвижимости в 2020 году стала продажа Группой компаний "Галс" офисного здания - башни "А" бизнес-центра SkyLight. Общая площадь составила 49 290,9 кв. м., включая 30 487 кв. м арендопригодной площади, с подземным паркингом на 453 машиноместа по адресу: Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79.

"Команда ГК "Галс" гордится тем, что продажа башни "А" БЦ SkyLight, полностью реализованного офисного здания премиального уровня, стала самой громкой сделкой прошлого года. Мы очень рады за нашего покупателя и благодарны всем членам жюри и оргкомитету премии за признание, ведь главный результат нашей работы над каждым проектом - положительная обратная связь от наших партнеров и экспертов рынка недвижимости!", - отметил Родион Шумилов, руководитель бизнес-направления "Развитие" ГК "Галс".

Современный бизнес-центр SkyLight класса "А" состоит из двух зеркально расположенных по отношению друг к другу 27-этажных независимых здания - башни "А" и башни "Б". SkyLight расположен в Ленинградском деловом районе, который пользуется большой популярностью среди российских и международных корпораций. Объект создан в стиле hi-tech по уникальному архитектурному проекту архитектора Алексея Воронцова в соответствии с передовыми техническими и инженерными требованиями. Инженерные системы башен полностью автономны.

Бизнес-центр SkyLight неоднократно становился лауреатом престижных международных и российских премий рынка коммерческой недвижимости: "100 лучших офисных и торговых центров России", "Объект коммерческой недвижимости №1" по версии премии "Рекорды рынка недвижимости" и др.

В портфеле ГК "Галс" находится более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости премиального уровня, таких как БЦ "Искра-Парк" и БЦ Skylight (Башня "Б"), "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге и уникальный детский торговый комплекс - "Центральный Детский Магазин" на Лубянке.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://hals-development.ru.

Фото: Предоставлено ООО "Галс Управление активами"

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"

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