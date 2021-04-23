В Польском футбольном союзе анонсировали перенос игр Евро в Петербург

Санкт-Петербург и Севилья получили дополнительные матчи чемпионата Европы, который пройдет этим летом. Об этом сообщил глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

"Севилья и Санкт-Петербург - официально! Нужно поработать: база, переезды, вся логистика", - написал Бонек в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в СМИ сообщалось, что три игры Евро-2020 будут перенесены из Дублина в Санкт-Петербург. Речь о матчах группы Е: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Польша- Швеция (23 июня).

Помимо этих трех встреч, стадион на Крестовском острове примет еще четыре поединка: Россия - Бельгия (12 июня), Россия - Финляндия (16 июня), Бельгия - Финляндия (21 июня) и один четвертьфинал (2 июля).

УЕФА официально пока не объявил об этом. Ожидается, что это произойдет в течение дня.